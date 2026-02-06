ソニー「α7RVI」は8000万画素センサーを採用？

Photo Rumorsに、ソニー「α7RVI」のスペックに関する噂が掲載されています。
･Sony a7R VI camera first rumored specifications
- 以下は、本日、受け取ったソニーα7RVIに関する最初の噂だ。
- ソニーのα7RVIは、7Sシリーズの直前となる2026年11月までに発売される予定。
- α7RVIは、現在小規模なテスト段階にある。 BIONZ XR2プロセッサを搭載し、8.5段の手ブレ補正機能を備える。
- 30fpsの14bit RAW連続撮影が可能。
- RAWプリキャプチャ機能を搭載。
- AE/AF追従で60fps。
- 16枚の画像を合成するハイレゾ撮影機能を搭載。
- 最大32枚の画像を合成するノイズ低減合成撮影が可能。
- グリップは再設計され、α1IIのようなより深いハンドル形状が採用。
- 背面の液晶モニターの最大輝度は、α1IIよりも50％向上。
- 有効画素数8000万画素のフルサイズ積層型センサーを採用。
- 本機はα7Vからの大きなステップアップと見なされており、当時のα7RIIIとα7IIIのような関係性に近い位置付けだ。
- オープンゲート、RAW動画、6K HEVCには非対応。
- フルサイズでの10.9Kオーバーサンプリングによる8K30p、APS-Cでの7.1Kオーバーサンプリングによる4K60p、およびフルフレームでの5.5K（ピクセルビンニング）オーバーサンプリングによる4K120p動画をに対応。
- スチルでは30fpsの撮影が可能だが、撮影枚数には厳格な制限がある。
- ダイナミックレンジは、電子シャッター使用時でもメカニカルシャッターのα7RVより優れており、メカニカルシャッター有効時には16stop以上のダイナミックレンジを実現。
- 背面の液晶モニターの画素数はα7Vよりも多い。電子シャッターの読み出し速度は従来よりわずかに高速化されているが、それでもα1IIの3分の1程度の速度に留まっている。
ソースについては何も記述がないので信憑性はよく分かりませんが、本当に8000万画素積層型センサーが採用されるとしたら、α7RVIは現行のα7RVから大きく飛躍しそうです。高画素化しながら連写や動画、ダイナミックレンジなどが大幅に強化されており、事実ならすごいスペックですね。ただ、積層型なのに電子シャッターの速度はα1IIの3分の1しかないのは少々疑問で、部分積層型なのでしょうか。
2石
>30fpsの14bit RAW連続撮影が可能。
>フルサイズでの10.9Kオーバーサンプリングによる8K30p
>APS-Cでの7.1Kオーバーサンプリングによる4K60p
>およびフルフレームでの5.5K（ピクセルビンニング）
>オーバーサンプリングによる4K120p動画に対応。
これを8000万画素センサー駆動で実現するのは
流石に無理なスペックだと思いました。
センサーとエンジンに革命が必要だと思います。
XR2エンジンにこんな処理をするパフォーマンスあるとは到底思えないですし
花秋翠
もし本当だとしたらですが
7RVと比べてダイナミックレンジやノイズ低減はかなりの魅力になりますし、更に高画素なので手振れ補正8.5段にも惹かれますが、周辺環境でとても追いつけそうにないのが辛い！！7RV購入に合せてPCもかなり高スペックのものにしたつもりですがAIでのノイズ処理にはそれなりの時間もかかるし、8000万画素は画像処理用のSSDも新しいものが必要になりそうです。バックアップ用のHDDはお安くなっているのでそこだけが救いか（笑）
hui
７のカテゴリを外れて１Rとして一新したモデルが欲しいです
何よりグリップの大型化を希望します
グローブを着けている極寒の地で最高のポテンシャルとパフォーマンスマンスを発揮する解像番長が欲しいです
タイチ
8千万画像ならapscクロップしても3千万画像オーバーなので望遠レンズを節約したり軽量化できそうですね。