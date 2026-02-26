シグマが「85mm F1.2 DG Art」の開発を発表

シグマがフルサイズ対応の大口径中望遠単焦点レンズ「85mm F1.2 DG Art」の開発を発表しました。

･Sigma 85mm F1.2 DG | Art 開発発表のお知らせ

株式会社シグマは、Sigma 85mm F1.2 DG | Artの開発を発表いたします。

発売時期： 2026年9月

マウント： L マウント、ソニー E マウント



Sigma 85mm F1.2 DG | Artは、フルサイズミラーレスカメラに対応した大口径中望遠レンズ。最新の光学設計により、開放から高い解像力を発揮し、F1.2ならではの大きなボケによる印象的なポートレート撮影が可能。また、小型軽量設計とデュアルHLAによる高速かつ静粛なオートフォーカスが、プロフェッショナルの撮影をサポートする。

噂されていたレンズのうち85mm F1.2は24日に発表されていませんでしたが、本日開発が発表されました。85mm F1.4と比べると一回り大きそうですが、手持ちでそれほど苦にならないサイズにまとめっているという印象です。85mm F1.4との描写性能やボケの違いが気になるところです。