シグマが「85mm F1.2 DG Art」の開発を発表

シグマがフルサイズ対応の大口径中望遠単焦点レンズ「85mm F1.2 DG Art」の開発を発表しました。
･Sigma 85mm F1.2 DG | Art 開発発表のお知らせ
- 株式会社シグマは、Sigma 85mm F1.2 DG | Artの開発を発表いたします。
発売時期： 2026年9月
マウント： L マウント、ソニー E マウント
Sigma 85mm F1.2 DG | Artは、フルサイズミラーレスカメラに対応した大口径中望遠レンズ。最新の光学設計により、開放から高い解像力を発揮し、F1.2ならではの大きなボケによる印象的なポートレート撮影が可能。また、小型軽量設計とデュアルHLAによる高速かつ静粛なオートフォーカスが、プロフェッショナルの撮影をサポートする。
噂されていたレンズのうち85mm F1.2は24日に発表されていませんでしたが、本日開発が発表されました。85mm F1.4と比べると一回り大きそうですが、手持ちでそれほど苦にならないサイズにまとめっているという印象です。85mm F1.4との描写性能やボケの違いが気になるところです。
週末星撮り
もちろん買う気でいます。
Eマウントでどれだけの性能ができるのか気になりますね。
設計的に無理がないといいのですが…
りん
これはこれは自分もぜひ手に入れたいところ
現状85mmF1.4の方使ってますけどフード込みの全長はトントンもしくは短くなってるんじゃないかって思うほど洗練されていそうですね
あまりに小さすぎると補正が足りているのか気になりますが非常に楽しみです
シュワシュワ
おぉ、LはもちろんEにも純正がないレンズなのでシグマがどう作ってくるか楽しみですね
ニコンやキヤノンのそれに対して結構小さいように見えます
まだ純正がないと言うことはやはりマウント径の制約があるからなんだろうと思いますが、135mm f1.4なんてものを作ったシグマならやってくれるでしょう
123改め456
なんだかSIGMAさんガンガン来ますね
これで屋外ポートレート撮ってみたいですね
85mmは旧型も含めて各社良い玉が揃っているので
同条件撮り比べ企画みたいなのがあったらいいですね
最新のもの=自分の好みとは限らないので