ソニーとサードパーティーから間もなく発表される交換レンズのリスト

SonyAlphaRumorsに、ソニーとサードパーティーが間もなく発表すると噂されている交換レンズのリストが掲載されています。

Next week we are getting new Sony, Zeiss, Samyang, Sigma lenses!

  • CP+では、ソニーの新型カメラはおそらく発表されないだろう。しかし、来週は少なくともEマウントの新レンズがいくつか発表される予定だ。


  • ソニー：まだ100%の確認は取れていないが、2月25日頃にソニーが以下のレンズのいくつかを発表する可能性は十分にあると思う。

    - 100-400mm F4 GM
    - 100-400mm G（F値可変）
    - 16-28mm F2 GM

  • シグマ：2月26日に次の製品を発表する。

    - 35mm F1.4 II
    - APS-C用の15mm F1.4
    - おそらく85mm F1.2
    - 新しいズームレンズ

  • サムヤン：CP+で次のものを見せてくれるだろう。

    - 60-180mm F2.8 FE（最終的な発表、予約受付開始）
    - 28-135mm F2.8 FE（プリプロダクションモデル）
    - 20-50mm F2.0 FE（プロトタイプ）
    - 2種類の異なる300mm FE望遠単焦点レンズ（プロトタイプ）
    - 28-85mm FE「非常に明るい」望遠ズーム（プロトタイプ）

  • ツァイス：
    - Otus 35mm F1.4

  • 中国のメーカー：おそらくVIltrox、7artisans、TTartisanなどの中国メーカーも新しいレンズやプロトタイプを展示するだろう。

　

今年のCP+は交換レンズが豊作になりそうですね。 ソニー、シグマ、サムヤン、ツァイスの4社がいずれも大口径のズームや単焦点を投入するようで、今年のCP+は大口径レンズがトレンドになりそうです。ズームは今後はF2通しのスペックのレンズが増えていきそうですね。