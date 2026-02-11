富士フイルム「X-Pro4」は早ければ10月頃に発表？

Fuji Rumorsに、X-Pro4の発表時期に関する噂が掲載されています。
- 信頼できる情報筋によれば、X-Pro4は「X-T6の後のどこかのタイミングで」発表されるとのことだ。現在、X-T6が9月に登場することは分かっているが、富士フイルムがそのわずか数日後に富士フイルムX-Pro4を発売するとは考えにくい。したがって、理にかなった最も早い発売日は2026年10月となる。これまでに見てきた通り、10月は富士フイルムの発表にとってかなり「熱い」月であるが、それよりも遅くなる可能性もある。
明確にしておくと、情報筋達が語ったのは、X-Pro4がX-T6の後のどこかの時点で発表されるということだけだ。これは、X-T6の次に必ず登場するカメラであることを意味するわけではない。その間に他のカメラが登場する可能性もある。正確な発表の日付はまだ把握していないが、分かり次第すぐに知らせるつもりだ。
登場時期に関しては「X-T6の後どこかのタイミング」という曖昧な表現ですが、X-Pro4が登場すること自体はほぼ間違いないと見てよさそうですね。Fuji Rumorsは早ければ10月と予想していますが、情報筋が言っているのは「X-T6登場後のそう遠くないうちに発表」という意味だと思うので、もう少し遅れる可能性はありそうです。
ゆつ
Pro3から長く間が空いたので資金は貯まっています。発表が楽しみです。
Chiwanwan
我慢できずに中古のX-Pro3を購入。
X-Pro2と迷ったのですが、フィルムシミュレーションの種類やサポートを考慮して購入しました。X-E5と比べてもカメラとしての感触はX-Proの方がシャッターフィールなど満足度が高いです。レンジファインダーも久しぶりで満足度高い。
早くX-Pro4がでるのが楽しみですが、X-T6のセンサー、シャッター、画像エンジンでしょうか。X-Pro3のHidden LCDは流石に懲りていると思いますから保守的に壊れにくいものにして、手ぶれ補正でしょうか。Pro2にあったファインダーの倍率変更は採用して貰いたいのと、あまり高画素すぎても扱いに困るのでほどほどにですかね。発売しても機能によってはPro3は持ち続けるかも。
黒gatto
富士はやたら機種が多くて、業績次第でProシリーズは整理の対象かもと心配していましたが、今後も続きそうで安心しました。
フジの新型は次にはどんなギミックで驚かせてくれるだろうか？という期待をついしてしまいます。