富士フイルム「X-Pro4」は早ければ10月頃に発表？

Fuji Rumorsに、X-Pro4の発表時期に関する噂が掲載されています。

･Fujifilm X-Pro4: First Indications of Release Timing - TRUSTED SOURCES

信頼できる情報筋によれば、X-Pro4は「X-T6の後のどこかのタイミングで」発表されるとのことだ。現在、X-T6が9月に登場することは分かっているが、富士フイルムがそのわずか数日後に富士フイルムX-Pro4を発売するとは考えにくい。したがって、理にかなった最も早い発売日は2026年10月となる。これまでに見てきた通り、10月は富士フイルムの発表にとってかなり「熱い」月であるが、それよりも遅くなる可能性もある。



明確にしておくと、情報筋達が語ったのは、X-Pro4がX-T6の後のどこかの時点で発表されるということだけだ。これは、X-T6の次に必ず登場するカメラであることを意味するわけではない。その間に他のカメラが登場する可能性もある。正確な発表の日付はまだ把握していないが、分かり次第すぐに知らせるつもりだ。

登場時期に関しては「X-T6の後どこかのタイミング」という曖昧な表現ですが、X-Pro4が登場すること自体はほぼ間違いないと見てよさそうですね。Fuji Rumorsは早ければ10月と予想していますが、情報筋が言っているのは「X-T6登場後のそう遠くないうちに発表」という意味だと思うので、もう少し遅れる可能性はありそうです。