2026年に登場するパナソニックの新製品の予想

独立摄影师联合会が、パナソニックの2026年の新製品に関する予想記事を投稿しています。
- LUMIXが25周年を迎えるにあたって、2026年に登場が期待される新製品を予測する。LUMIXの2026年のラインナップについて、期待を込めて考察してみたい。
1. S9 II：大幅なアップデートの必要はなく、ホットシューの搭載さえ実現すれば、それだけで大きなアップグレードとなるだろう。ボディの質感を更に高め、価格が1万元（約21万円）前後になれば、LUMIXの主力モデルとなるはずだ。性能と携帯性を兼ね備えた、フルサイズの基準となる一台だ。
2. S5 III：フルサイズの主力となる製品だ。現行のS5 II は中古市場で7,000元（約15万円）程度まで値下がりしており、コストパフォーマンスが極めて高い状態にある。
3. S1H II：プロの需要は存在するが、販売の勢いはやや低調となる可能性がある。プロ向けの高性能動画機の位置付けであり、現在の市場環境を考えると価格設定が課題だろう。
4. LX100 III：コンパクトカメラが再び脚光を浴びており、各社がこのカテゴリに注力する中、パナソニックもこの流れを逃すことはないだろう。
5. マイクロフォーサーズの新型機：最も要望が多いのはGX9（日本ではGX7MK3）の後継機だ。デザイン性と携帯性を重視する層からの期待が高い。また、プロの動画ユーザーの間では、GH8の登場を期待する声も少なくない。
6. レンズ：レンズはシグマ、ViltroxやSiruiの攻勢を待つのが現実的かもしれない。
S9 II はコールドシューなので、確かにホットシューが搭載されれば訴求力は上がりそうですね。ただ、それよりもS9にEVFの搭載を望む声が多いような印象です。
S5IIIに関してはあまり噂を聞かないので、もう少し時間がかかりそうな気がしますがどうでしょうか。S1HIIは以前から良く噂が流れており、現行のS1Hの登場からかなり時間が経っているので、いつ登場しても不思議はなさそうです。
LX100III はコンパクトカメラブームの流れにのって投入される可能性は結構高いような気がします。m4/3機に関しては、直近で投入されたのがハイエンドモデルが中心なので、ミドルクラス以下の新型機が欲しいところですね。
Shiba
S9 II にホットシューを乗せるとなると、メカシャッターが必要になるのではないでしょうか？
現行のS9は仕様を見るにやはり動画寄りのカメラなので、例えばスチル向けに手ぶれ補正を省略してでもホットシューとメカシャッターとEVFを搭載し、S9と同程度のサイズのカメラが出れば良いのではないかと思います。
☆けむり
LX100III、出たらトラベルコンパクトとして買います。待ち遠しいですね。
SPF
S9II、センサーが部分積層などの高速読み出しになればホットシューつけられそうですが…
コスト的に無さそうですよね。
そもそも、このランクのカメラでフラッシュ必要かというと、かなり疑問があります。
照明が欲しいとしても、LEDランプで良いように思う。
マイクロフォーサーズは小型機欲しいですけど、どうなんでしょう。
コンパクトカメラが盛り返してきてるとすると、小型重視も微妙なのかな。
G100Dが案外丁度良さそうなので、これベースにファインダーを右肩に置いたバリエーションがあればある程度間に合いそうではありますが、IBIS欲しいよね…
doracame
別の投稿欄でも書かせていただきましたが、LX100Ⅲ？はレンズ繰り出し、ズームともに手動にすべきです。耐久性、速写性（単焦点ならなお良いが）においては、圧倒的に有利だと思います。防塵防滴でなくとも、自己での配慮はずっとしやすくなります。Panasonicさんですから、動画のためには...ということもあるでしょうが、他のモデルで十分対応できていると思います。スチル写真主体または専用で、他のメーカーにはない確固たる万能スナップシューターとして登場してほしいです。
ビービバ
もしEVF搭載で、ボディサイズが大きくなったり、冷却性能が落ちるなら個人的には無くても良いかな
スマホからのステップアップ目的のクリエイターなどは画面で撮る事に慣れてますからね
むしろZRのように大画面化してほしいです
とし
ホットシューは、最近発売されたデジタル接続のマイクを使うにも必要なので、S9IIに付けるのではないでしょうか。
メキシカン
個人的にパナソニックといえばfz200などのネオ一眼です
軽くて画質もよく手ブレ補正も良好でした
今ならもっと良い機種が出せると思うのでぜひ後継機種を出して欲しい
マックドボン
けっこうパナソニックのm4/3 が気に入っているのですが、G9は大きすぎてm4/3の値打ちがないと思って買わなかった。 フルサイズと性能競争なんかしなくて良いので小型で使いやすいものが欲しいです。 持ち歩きが便利というのは物凄い強みだと思います。 GX7MK3の後継機、もしくはもっと小型が欲しい。 出たら買います。
パナ兄
Nikonのフルサイズをメインで使用しており、サブ機のつもりでS9を買ったらS9しか使わなくなってしまいました。やはり小型軽量は非常に大きなアドバンテージです。
S9Ⅱが出るのであれば、いろいろ進化してほしいポイントはあるものの…気軽に持ち出せるフルサイズというコンセプトはブレてほしくないですね。