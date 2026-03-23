2026年に登場するパナソニックの新製品の予想

独立摄影师联合会が、パナソニックの2026年の新製品に関する予想記事を投稿しています。

･独立摄影师联合会

LUMIXが25周年を迎えるにあたって、2026年に登場が期待される新製品を予測する。LUMIXの2026年のラインナップについて、期待を込めて考察してみたい。



1. S9 II：大幅なアップデートの必要はなく、ホットシューの搭載さえ実現すれば、それだけで大きなアップグレードとなるだろう。ボディの質感を更に高め、価格が1万元（約21万円）前後になれば、LUMIXの主力モデルとなるはずだ。性能と携帯性を兼ね備えた、フルサイズの基準となる一台だ。



2. S5 III：フルサイズの主力となる製品だ。現行のS5 II は中古市場で7,000元（約15万円）程度まで値下がりしており、コストパフォーマンスが極めて高い状態にある。



3. S1H II：プロの需要は存在するが、販売の勢いはやや低調となる可能性がある。プロ向けの高性能動画機の位置付けであり、現在の市場環境を考えると価格設定が課題だろう。



4. LX100 III：コンパクトカメラが再び脚光を浴びており、各社がこのカテゴリに注力する中、パナソニックもこの流れを逃すことはないだろう。



5. マイクロフォーサーズの新型機：最も要望が多いのはGX9（日本ではGX7MK3）の後継機だ。デザイン性と携帯性を重視する層からの期待が高い。また、プロの動画ユーザーの間では、GH8の登場を期待する声も少なくない。



6. レンズ：レンズはシグマ、ViltroxやSiruiの攻勢を待つのが現実的かもしれない。

S9 II はコールドシューなので、確かにホットシューが搭載されれば訴求力は上がりそうですね。ただ、それよりもS9にEVFの搭載を望む声が多いような印象です。

S5IIIに関してはあまり噂を聞かないので、もう少し時間がかかりそうな気がしますがどうでしょうか。S1HIIは以前から良く噂が流れており、現行のS1Hの登場からかなり時間が経っているので、いつ登場しても不思議はなさそうです。

LX100III はコンパクトカメラブームの流れにのって投入される可能性は結構高いような気がします。m4/3機に関しては、直近で投入されたのがハイエンドモデルが中心なので、ミドルクラス以下の新型機が欲しいところですね。