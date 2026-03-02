キヤノンの「24-45mm F1.4」の特許

Canon Rumorsに、キヤノン超大口径の標準ズームの特許が紹介されています。

･Fast Full Frame Unique Zoom Lenses

今回、特許2026-033938の実施例で詳しくご紹介したいのは、24-45mm F1.4だ。こんなレンズが本当に発売されるのだろうか？ それは分からないが、もしキヤノンがこのレンズを発売したら、間違いなくHaloレンズ（ブランドの象徴的なレンズ）になるはずだ。



他の実施例とは異なり、この設計は15mmのバックフォーカスを確保しており、フルサイズに対応する21.64mmのイメージサークルをカバーしている。実質的に、24mm、35mm、45mmという3本の超大口径単焦点レンズを、1本のズームレンズに凝縮したようなものだと言えるだろう。



単純な設計の他の実施例とは異なり、この実施例は、はるかに複雑な光学設計を採用している。しかし、このレンズは決して小型ではなく全長は約220mmで、85mm F1.2Lのほぼ2倍の長さだ。この理由だけでも、このレンズは開発段階に留まり、私たちの手に渡ることはないかもしれない。

最近はF2通しの大口径ズームが各社から登場していますが、実施例のようなF1.4通しのズームも登場するのか気になるところです。実施例のレンズはバックフォーカスが15mmあるので、RFマウントでの製品化はできそうですが、かなり巨大なので、実現したとしてもシネマレンズでしょうか。