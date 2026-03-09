シグマ「35mm F1.4 DG II Art」は旧型の問題点を全て修正したほぼ完璧なレンズ

PetaPixelにシグマの新しい大口径広角単焦点レンズ「35mm F1.4 DG II Art」のレビューが掲載されています。

･Sigma 35mm f/1.4 II Art Review: Return of the King

サイズ面では旧型よりもわずかに小型化されており、重量は530グラムまで軽量化された。

フォーカスリングは滑らかで操作しやすく、カスタマイズ可能なボタンが複数配置されており、本格的な絞りリングも備わっている。AF/MF切替スイッチの搭載や、絞りリングのデクリック機能は高く評価できる。

フレアは非常によく抑えられており、絞り込んでもゴーストは最小限で、コントラストの低下もほとんど見られない。

最小絞り付近での光条にも感銘を受けた。このレンズは長く伸びた鋭い光条が、非常にはっきりと現れる。

軸上色収差も極めて少なくなっている。旧型は軸上色収差が課題で、ボケに緑やマゼンタの色ズレが現れることが多かったが、新型は遥かによくなっている。軸上色収差は完全にゼロではないものの、ごくわずかだ。

ボケに関しては、玉ボケの周囲にわずかなバブルボケのような輪郭が出るものの、それ以外はクリーンで、後ボケは柔らかい。

最新のデュアルリニアモーターが採用されており、AFは迅速かつ軽快で、あらゆる撮影ニーズに対応できる。ストリートスナップやアクション撮影なども、この高速なモーターなら容易だ。

フォーカスブリージングはほとんど見られなかった。これは第1世代からの非常に印象的なアップグレードだ。

解像力に関しては予想以上に素晴らしかった。開放から画像中央部はカミソリのように鋭く、コントラストも良好だ。絞り込むと全体的なコントラストがさらに向上するが、開放ですでに優れた結果が得られている。最も驚かされたのは、四隅の解像力の高さだ。周辺部の描写は低くなりがちだが、35mm F1.4 IIは開放付近でも四隅まで驚くべきクリアさを維持している。基本的に、このレンズは開放から、画面のどこにピントを合わせてもシャープだ。





結論：このレンズのレビューを書くのは簡単だ。なぜなら、ほぼ完璧なレンズだからだ。シグマは、それ自体が優れたレンズであった第1世代の課題をすべて修正した。価格も1,059ドルと妥当な範囲に抑えている。Lマウントにおいて、これは現在入手可能な最高の35mmレンズとして明白な選択肢となる。ソニーは非常に優れた「35mm f/1.4 G Master」をラインナップしているが、あちらは600ドルも高価でありながら、得られる画質の結果は同等だ。ViltroxのLABシリーズ 35mm F1.2や、シグマ自身の35mm F1.2も存在するが、どちらもより重く、F1.2という明るさを実現するために画質面での妥協が見られる。個人的にはその価値があるとは思えず、35mmのレンズを購入するなら、おそらくこの最新のArtシリーズを選ぶだろう。

このレンズを買うべきだろうか？ イエスだ。このレンズはおそらく瞬く間に定番となり、今後数ヶ月のうちに伝説的な地位を確立することだろう。

シグマの新しい35mm F1.4は、隅が甘くなりがちな大口径の広角レンズにもかかわらず開放から隅まで「驚くほどシャープ」なのはすごいですね。また、旧型の問題点だった軸上色収差も改善され、AFも大きく進化しているようで、隙のない高性能レンズに仕上がっているという印象です。また、これだけの改善をしながら小型軽量化されているのもポイントが高いですね。