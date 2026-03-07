α7Vの3300万画素部分積層型センサーはしばらくはソニーが独占使用？

相机Betaに、ソニーの3300万画素部分積層型センサーの他社への提供に関する噂が掲載されています。

ソニー α7Vの3300万画素部分積層型センサーは2027年まで独占か？ 最近、ソニー α7Vに搭載される3300万画素「部分積層型」センサーに関する噂が浮上している。このセンサーはソニーが α7Vのために専用に提供するものであり、その独占供給は2027年まで続くと言われている。



現時点で「最強」の部分積層型センサーとして、ソニーα7Vは14bitロスレスRAWでの30fps連写や、クロップなしの4K 60p動画撮影を実現できる。これは現状では唯一無二の仕様であり、他メーカーがこのセンサーを採用できるようになるには、来年まで待つ必要があるとのことだ。

ソニーの3300万画素センサーはしばらくの間は他社に供給されない可能性があるようですね。このセンサーは速度とダイナミックレンジを両立した魅力的な仕様なので、ソニーセンサーを採用するライバル各社はα7Vの対抗機にどのセンサーを使うのか悩ましいところかもしれませんね。とは言え、今年いっぱい独占という話なので、中級機のモデルチェンジが迫っているのでなければ、全く問題がないかもしれません。