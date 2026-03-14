キヤノン「EOS 5D Mark IV」が販売終了に

Canon Rumorsに、キヤノンのハイエンドの一眼レフ「EOS 5D Mark IV」の販売終了に関する記事が掲載されています。

･The End of an Era: The Canon 5D Mark IV Officially Discontinued

キヤノンの5Dシリーズ最後のデジタル一眼レフカメラ（EOS 5D Mark IV）が、キヤノンジャパンの公式ストアで正式に生産終了リストに追加された。これは、他の店舗で入手できなくなるという意味ではない。店舗には在庫があるはずだ。ただ、その在庫がなくなったら、それで終わりということだ。



EOS 5D Mark IVは2026年8月25日に発売10周年を迎えるので。キヤノンにはせめてその日まで待ってほしかったが、これはカメラ好きのロマンティシズムだろうか。

EOS 5D Mark IVがディスコンになったので、これでキヤノンのミドルクラス以上の一眼レフは販売終了ですね。まだ、Kissシリーズは販売されていますが、キヤノンの本格的な一眼レフを新品で入手したい方は、5D IVの在庫があるうちに購入しておいた方がよさそうです。