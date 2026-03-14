キヤノン「EOS 5D Mark IV」が販売終了に

Canon Rumorsに、キヤノンのハイエンドの一眼レフ「EOS 5D Mark IV」の販売終了に関する記事が掲載されています。
･The End of an Era: The Canon 5D Mark IV Officially Discontinued
- キヤノンの5Dシリーズ最後のデジタル一眼レフカメラ（EOS 5D Mark IV）が、キヤノンジャパンの公式ストアで正式に生産終了リストに追加された。これは、他の店舗で入手できなくなるという意味ではない。店舗には在庫があるはずだ。ただ、その在庫がなくなったら、それで終わりということだ。
EOS 5D Mark IVは2026年8月25日に発売10周年を迎えるので。キヤノンにはせめてその日まで待ってほしかったが、これはカメラ好きのロマンティシズムだろうか。
EOS 5D Mark IVがディスコンになったので、これでキヤノンのミドルクラス以上の一眼レフは販売終了ですね。まだ、Kissシリーズは販売されていますが、キヤノンの本格的な一眼レフを新品で入手したい方は、5D IVの在庫があるうちに購入しておいた方がよさそうです。
CVN-65
銀塩の時はEOS-1Vが最後まで残ってましたけど、デジイチはKissが最後ですか。
オンラインショップ見たらEFレンズが数えるほどしか残って無くてなんだか寂しくなりました。
キヤノンの株主
一眼レフ5シリーズの最終進化形でとても良いカメラでした。
5D Mark Ⅳの頃にはキヤノンHPにミラーレスより一眼レフが優れているんだとの説明ページがあったことを覚えています。随分前のことに思えますが、発売から10年経ってないんですね。カメラ業界にとって激変の10年だったように思います。
ファークラス
5D MarkⅣを5年ほど愛用していましたが、今はR5を使用しています。
どちらも良いカメラですが、部分的にはMarkⅣの方が勝ってる部分があるので、
一眼レフにもまだまだ伸びしろがあっただけに、ミラーレスに移行する時代の流れが早過ぎた気がします。
RFマウントについても、EFマウントに完全に性能で勝っていると言い切れるレンズは、未だに10本と無い気がしています。
エンドユーザーにとっても激動の10年でしたが、果たしてこの非常に高い移行期に伴うハイコストを正当化出来るほどの恩恵を受けられたのだろうか？と疑問に思うこともしばしばです。
ねこ
5Dmark4はこれまで画像処理依存だったキヤノンの印象を覆す、素晴らしいRawクオリティでしたね。
ボディの剛性やシャッター音は微妙だが当時としては素晴らしい画質と動画の用途を提供した安価なフルサイズのⅡ、そこからUI周りの作りを改善したⅢ。
Ⅳは一眼レフとしての最終到達点と言える出来でした。
このシリーズは写真学校から仕事でもお世話になった方は多いのではないでしょうか。
今までありがとう、お疲れ様でした。