キヤノンが「G7 X Mark IV」「V3」「SX80HS」など4機種の新型PowerShotを準備中？

Photo Rumorsに、キヤノンから今年登場するコンパクトカメラに関する噂が掲載されています。
･Canon compact camera rumors for 2026
- キヤノンは需要の高まりを受けて、コンパクトカメラ事業を強化している。キヤノンの副社長は先日、若年層のユーザーにとってユニークな撮影体験が魅力となっていることを指摘し、プレミアムコンパクトカメラの好調な売れ行きが再び期待できると予測した。これに対応するため、キヤノンは2026年に生産量を50%増加させ、部品は外部委託しつつ、組み立ては社内で行う計画だ。
噂によると、キヤノンはセンサーのアップグレード、4K60p動画撮影、手ブレ補正機能を搭載したPowerShot G7 X Mark IVなどの新しいコンパクトカメラを発売する可能性があるとのことだ。
その他にスチル向けのPowerShot V3、高倍率ズーム機のSX80 HS、動画用のVシリーズの拡張版なども発売が予想されている。
キヤノンは今後数ヶ月以内に発売されると予想される3つの新しいカメラを登録した。噂に基づくと、最も話題になっている今後登場するコンパクトカメラの概要は次の通りだ。
- PowerShot G7 X Mark IV：アップグレードされたセンサー、より優れた動画（4K60p）、強化された手ブレ補正、クリエイターツール
- PowerShot V3：スチル撮影機能の向上、大型センサーを搭載した写真撮影に重点を置いた製品
- PowerShot SX80 HS：高倍率ズームレンズ、野生動物撮影に優しい機能
- Vシリーズのラインナップ拡張：アプリ連携機能を搭載した動画志向機、コンパクトな形状
噂の信憑性はよく分かりませんが、事実ならG7 X Mark IVは全体的に強化された正常進化モデルになりそうな雰囲気ですね。V3はVシリーズでありながらスチル向けのカメラなのが不思議な感じですが、VはVideoやVlogを意味しているのではなかったのでしょうか。SX80HSは、事実なら久々の高倍率ズーム機になりますね。
ぷーさん
V1を使っています。フルサイズ16mm相当で広角特化型ですが、これはこれで
スチルで重宝します。
フルサイズ換算で24-200mm程度のズーム機となると、より一般的ですが
レンズ交換式のミラーレス機との併用となると魅力は薄れますね。
森人JAZZ
PowerShot V3には
外付けで良いのでEVFがあったら、と思います。
鳥撮りライト層
SX80HSには期待ですね！
サイズ、焦点距離はそのままに、バリアングルまたはチルト（FZ85Dは固定）、
見やすいEVF（P950,P1100は良いけどそれ以前のコンパクト機は…）、
そして最速の追尾AF搭載してくれたらNikon B700から乗り換えます！
doracame
スチル機というのであれば、EVFは正統なサイド内蔵型であってほしいです。ここで変にスペックを欲張りすぎると外付けやポップアップなど、本来の写真機としての姿から外れてしまうと思うので、色味や露出のおおよその状況がつかめれば十分です。こだわりたい方は背面液晶活用...でよいと思うのですが。時代や好みによる多少の形状の違いはあっても、いろいろな特殊形状モデルが出ても、結局は正当な形状に近いものに今までもなってきているように思うのですが。コンパクトカメラというのであれば、極力凹凸の少ない、カバンやポケットなどからの出し入れが容易なスタイルが考慮されるべきと考えます。そう考えれば、焦点距離も換算で。せいぜい24-85（できれば20程度-)を願いたいです。canonは1.4や2.0倍切り替え式デジタルテレコンでしたが、可能ならLumixさんのようにハイブリットズーム形式が有益かと思います。
辰巳ＪＣ
日常的に携行するカメラとして「G7 X Mark Ⅳ」を待ち望んでいます。しかし、キヤノンに一番期待するレンズ一体型カメラは「Ｇ１Ｘ ＭａｒｋⅡ」の現代版であり続けています。フィルターが使えてＥＶＦ搭載なら、多少大きく重くなっても欲しいカメラです。
価格は安い方がありがたいけれど、海外製より安くなければいけないとは思いません。自信作ならむしろ高く設定する意欲があってもいいと思います。そうなると、比較対象はレンズ交換式カメラとレンズ群になりますが。