キヤノン「EOS R7 Mark II」は3900万画素の積層型センサーを採用？

Canon Rumorsに、キヤノンEOS R7 Mark II のセンサーに関する信憑性の高い噂が掲載されています。

･Canon EOS R7 Mark II Sensor Info, and it Sounds Great

EOS R7 Mark IIで最も話題になっているのは、センサーについてだ。解像度に関しては、3900万画素になると何度も聞いている。匿名のソースからも、それ以外の解像度は聞いていない。



今回、かなり自信を持って素晴らしいニュースを伝えられると思う。EOS R7 Mark IIは裏面照射積層型センサーを搭載する。これはキヤノンのAPS-Cカメラとしては初の試みだ。今年、キヤノンの他のAPS-Cカメラでこの仕様のセンサーが採用されることはないだろう。少なくともしばらくの間は、7シリーズ限定となると思われる。100％確実な情報は存在しないが、今回は初めて自信を持って記事にできるようになった。



EOS R7 Mark IIは5月中旬から6月上旬にかけて発売されると予想している。この発表時期はウェブ上で何度も報じられており、単なる噂話ではなく、あらゆる外部要因から見て、この発表日が実現する可能性が非常に高いと考えられる。

自信のある情報ということなので、EOS R7 Mark Iiに新型の3900万画素の積層型センサーが採用される可能性はかなり高そうです。APS-Cで3900万画素はかなり高画素なので賛否が分かれそうですが、積層型なので高画素でもローリングシャッター歪みの問題はほとんどなくなりそうですね。あとは、高感度性能がどの程度なのかが気になるところです。