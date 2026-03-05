キヤノンがF1.4のズームを2026年後半に発表？

Canon Rumorsに、キヤノンの超大口径ズームに関する噂が掲載されています。
･Canon Will Announce a Zoom Lens Faster Than F/2.0 in Late 2026
- 最近、フルサイズ、Super35、APS-Cセンサー向けのF1.4ズームレンズの光学設計を多数網羅した特許を見た。この特許に関する投稿から、いくつかの情報が得られた。私は非常に明るいF1.4Lズームレンズが間もなく登場するという、かなり確かな証拠を目にした。現時点では、このレンズの登場は2026年後半だと聞いている。焦点距離に関する情報はない。
ソニーのFE 50-150mm F2 GMの存在により、熱心なキヤノンユーザー達は、キヤノンが同様のレンズをRFレンズで投入することを切望しているが、F2ズームレンズの計画があるかどうかについての情報はない。ソニーには、キヤノンよりもはるかに軽いFE 28-70mm F2 GMがある。また、FEの超広角F2レンズの噂も流れている。
他社がやっていることをただ追随するのではなく、キヤノンは独自路線を歩むことに関心があると私は考えたい。2018年のRF 28-70mm F2L USMがまさにそのようなレンズだった。
APS-CのF1.4ズームの可能性は？ その可能性はあり、今年5月か6月に登場するEOS R7 Mark IIとともに登場すれば素晴らしいレンズになるだろうと確信している。今のところRF-S版のF1.4のズームが登場するという証拠は得られていないが、可能性がないわけではない。
キヤノンは、新しいPowerShotに新技術を導入すると言及している。2026年には少なくとも2つの新しいPowerShotカメラが発表されると予想している。特許の中の光学設計の一つに、Super35または1/2.5インチセンサー向けの4.2-6.5mm F1.2があった。これがPowerShotに搭載されれば、それもまた驚くべきことだ。
今回の噂は「かなり確かな証拠」と述べられているので、結構信憑性の高い情報のようです。数日前にキヤノンの24-45mm F1.4の特許が紹介されていましたが、このようなレンズが実際に登場するのでしょうか。これがシネマレンズなら普通に有り得そうですが、一般向けのRFレンズで登場したらかなり驚きですね。
hui
このレンズ
単焦点の代わりを狙った物では無く
新たな表現を実現する為の物であって欲しいです
優れた1.4は既にVCMシリーズで成果が出ています
カメラドライブ
これは前代未聞で楽しみ。
この噂からもRFレンズの未来はEFのラインナップとは違うものになりそうですね～
個人的には沈胴式でも良いので非Lのほどほどに明るいレンズが欲しいです。
rocky
APS−C用レンズでF2.8の大三元を作っても、体感上の絞り値はF4.0程度になります。SIGMAの17-40mmF1.8はありますが、これは手ぶれ補正が無いので、ぜひ純正の手振れ補正付で防塵防滴の明るい標準ズームをお願いしたいですね。
Mスクエア
EOSの出始めの時、50mm F1.0 のレンズが出て話題になったけれど、それに勝るとも劣らないレンズですね。
でも、その金額、多分3桁万円になっちゃうのかなあ？
いずれにしても、キヤノンユーザーではありませんが非常に気になります。
撮り人知らず
フィルム時代を考えるとF2さえも驚きですが、まさか大口径単焦点に匹敵するF1.4のズームレンズが可能とは。フルサイズでもいつかは登場するのか技術的なことは分かりませんが、ミラーレスならではの恩恵なのでしょうか。
フルサイズ換算24mmスタートならば50mmくらいまでは欲しいです。